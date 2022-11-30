Скончался один из пострадавших во время пожара на территории ТЭЦ в Перми

Возгорание ликвидировано

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Медикам не удалось спасти жизнь одного из трех пострадавших при пожаре в цехе Пермской ТЭЦ №9 (входит в ПАО "Т Плюс"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

"К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными", - сказал собеседник агентства.

Пожарные в Перми потушили возгорание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в среду. Предварительная площадь пожара - 100 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 79 человек и 23 единицы техники.

В Минэнерго РФ журналистам сообщили, что последствий в электроснабжении для потребителей нет и не было.

В пресс-службе "Т Плюс" агентству заявили, что теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, энергетики разворачивают резервное оборудование. Установлением причин происшествия займется специально созданная в компании комиссия.

Мэр Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале сообщил, что в результате инцидента возможно временное снижение параметров горячего водоснабжения и отопления.

В настоящее время в Перми температура воздуха установилась на отметке минус 11 градусов.

Возможные причины пожара

Возгорание в одном из цехов ТЭЦ №9 произошло, предположительно, во время ремонта кровли с использованием газового баллона, сообщается в телеграм-канале сообщает региональной прокуратуры в среду. Начата проверка.

Также обстоятельствами инцидента заинтересовались следователи, они уже приступили к проведению осмотра места возгорания, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Крыша одного из цехов ТЭЦ загорелась днем в среду. Сообщалось о троих пострадавших, один из которых находился в состоянии клинической смерти.

ТЭЦ обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Это крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО "Т Плюс". Установленная электрическая мощность - 435 МВт, тепловая - 1049,8 Гкал.ч.