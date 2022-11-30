Ульяновские власти в суде потребовали с Vestas 393 млн руб. из-за отказа от СПИК

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ульяновская область взыскивает через суд с ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" (структура датской Vestas) 393 млн рублей недополученных доходов в связи с отказом компании от реализации специнвестконтракта (СПИК), заключенного в 2018 году.

Исковое заявление правительства Ульяновской области к "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" поступило в Арбитражный суд Москвы 28 ноября, третьим лицом выступает Минпромторг РФ, говорится в картотеке арбитражных дел. Дело пока не принято к рассмотрению.

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" сообщили, что решение о расторжении СПИК через суд было принято на заседании межведомственной комиссии 3 ноября. Расторжение происходит на условиях возвращения недополученных доходов во все уровни бюджета в связи с отказом Vestas от исполнения условий контракта в одностороннем порядке.

"В связи с этим Ульяновской областью подано исковое заявление о расторжении СПИК на условиях возмещения ООО "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" снижения доходов областного бюджета Ульяновской области, которое произошло в связи с применением (...) мер стимулирования и поддержки деятельности в сфере промышленности, предусмотренных СПИК, в размере 393 млн рублей", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, одним из вариантом расторжения СПИК с объявившей о своем уходе из РФ Vestas было соглашение сторон. Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики сообщил о планах покинуть российский рынок в апреле.

СПИК о создании производства лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) мощностью 3,6 МВт Минпромторг, Ульяновская область и "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" заключили в 2018 году, а в декабре того же года Vestas ввела в Ульяновске производство композитных лопастей. Срок действия СПИК – 8 лет, инвестиции в проект оценивались 1,4 млрд рублей. Изначально Vestas владела предприятием совместно с "Роснано", но в прошлом году выкупила долю партнера.

В рамках СПИК были предусмотрены налоговые льготы на региональном и федеральном уровнях, которые в соответствии с отчетной информацией за период реализации СПИК в 2018-2021 годах составили 480 млн рублей. Согласно условиям контракта, при его расторжении предусмотрено требование по возмещению снижения доходов федерального и региональных бюджетов на момент обращения.

Площадка, на которой размещается ульяновское предприятие, находится в собственности АО "Аэрокомпозит", и решение о его перепрофилировании будет принято собственником. Производство лопастей на заводе планируется поэтапно остановить до конца года.

Vestas в России создала еще одно производство: наладила выпуск гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr под Нижним Новгородом. Производство на нем сейчас не осуществляется.