Путин проведет видеовстречу с инвалидами и представителями общественных организаций

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 декабря, в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря, в формате видеоконференции проведет встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"В фокусе внимания - вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивного образования, реабилитации, меры государственной и негосударственной поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства, развития профессиональных навыков и предпринимательских компетенций", - говорится в сообщении.