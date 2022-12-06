Минздрав РФ зарегистрировал биоаналог препарата для терапии онкологических заболеваний

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал биоаналог пембролизумаба компании "Биокад", который используется для терапии более десяти онкологических заболеваний, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Минздрав России зарегистрировал биоаналог пембролизумаба компании Biocad (торговое наименование "Пемброриа"). Ведомство в кратчайшие сроки организовало работу по предотвращению рисков возникновения дефектуры (дефектура - отсутствие в аптеке лекарства - ИФ) жизненно необходимых лекарственных препаратов, производимых в недружественных странах, гарантировав бесперебойное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении компании во вторник.

Отмечается, что выпуск на российский рынок отечественного биоаналога может обеспечить терапией на 25% больше пациентов без увеличения нагрузки на бюджет здравоохранения.

В сообщении уточняется, что пембролизумаб помогает организму лучше распознавать опухолевые клетки и бороться с ними с помощью собственного иммунитета. Препарат используется для терапии более чем десяти онкологических заболеваний, включая меланому, рак легкого, почки, эндометрия, шейки матки, а также рак головы и шеи. Он входит в клинические рекомендации Минздрава РФ.

Также сообщается, что, согласно данным клинических исследований, была доказана эквивалентность пембролизумаба производства "Биокад" и оригинального пембролизумаба производства международной биофармацевтической компании MSD.

Полный цикл производства отечественного препарата, включая синтез фармацевтической субстанции, осуществляется на территории России, позволяя в полном объеме обеспечивать непрерывной лекарственной терапией российских пациентов, добавили в компании.

Биоаналог - это воспроизведенный биологический препарат, содержащий высокомолекулярные действующие вещества, который производится с использованием инновационных биотехнологических методик.