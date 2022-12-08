Программу субсидирования трудового найма планируют распространить на участников СВО

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство разрабатывает меры по обеспечению трудоустройства или переобучению граждан после участия в специальной военной операции (СВО).

"Помощь гражданину после возвращения из зоны боевых действий. Важно, чтобы, вернувшись, доброволец или мобилизованный гражданин мог найти себя в мирной жизни. За гражданином сохраняется рабочее место, и в некоторых случаях понадобится либо восстанавливать профессиональные навыки, которыми он обладал до ухода на СВО, либо получить дополнительные знания", - сказал Котяков в четверг, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

"Мы закрепили, что мобилизованные граждане в приоритетном порядке получают право участвовать в программах переобучения, которые мы реализуем в рамках нацпроекта "Демография". Мы предусматриваем сейчас постановление правительства (готовится), возможность субсидирования найма таких граждан на предприятиях", - уточнил министр.

Котяков добавил, что при необходимости "будем предлагать дополнительные меры по обеспечению достойной занятости таких граждан, которые на сегодняшний день выполняют свой воинский долг".

Программа субсидирования найма реализуется в России с 2021 году, работодатель может получить три МРОТ за трудоустройство соискателя по направлению службы занятости.