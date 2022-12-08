Депутат Мария Бутина сообщила, что Виктор Бут уже в России

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Виктор Бут, которого 8 декабря освободили и обменяли на осужденную в России американку Бриттни Грайнер, находится в России и скоро будет в Москве, сообщила в Telegram депутат Госдумы Мария Бутина.

"Раиса Кузьминична Бут, мама Виктора, у меня в гостях в Госдуме. Поговорили по телефону с Виктором. Он уже в России и скоро будет в Москве. Был краток по-мужски: увидимся, поговорим", - написала Бутина.

Телеканал "Россия-24" показал кадры разговора по телефону жены Виктора Бута Аллы с ним. В разговоре Бут сообщил, что уже прибыл в Россию.

Бута, отбывавшего в США 25-летний срок по обвинению в попытке продать оружие колумбийским повстанцам, 8 декабря обменяли на Грайнер в Абу-Даби. Перед этим он был помилован. Грайнер также направляется на родину.

15 ноября 2022 года Алла Бут говорила, что исчерпаны все юридические механизмы для освобождения ее мужа, кроме обмена.

В 2018 году Мария Бутина, бывшая помощница сенатора Александра Торшина, была арестована в США по обвинению в работе "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". В конце 2018 года она признала вину, и весной 2019 года суд в США назначил ей 18 месяцев тюрьмы. Бутину депортировали из США сразу после того, как она отбыла тюремный срок.