Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Абу-Даби выбрали для обмена Бута на Грайнер из-за удобства логистики

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Возвращение гражданина РФ Виктора Бута в Россию ожидается в ближайшее время, сообщила "Интерфаксу" в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что аэропорт Абу-Даби был выбран в качестве площадки для обмена с точки зрения удобства логистики. "Он (Абу-Даби) сейчас традиционно один из тех, который доступен по транспортной логистике", - пояснила Москалькова.

Отвечая на вопрос о том, каких действий ждут от Бута по прибытию, она ответила, что "в первую очередь ему нужно пройти хорошее медицинское обследование и отдышаться после пережитого им в тюрьме в течение 13 лет".

Она сообщила, что спецслужбы России сыграли главную роль в переговорах по обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

Она отметила, что, "конечно, главная заслуга принадлежит и президенту, который ставил этот вопрос перед американской стороной".

"И нашему МИД, лично Сергею Викторовичу Лаврову, который много раз на разных площадках и в разных форматах поднимал вопрос об освобождении Виктора Анатольевича Бута", - пояснила Москалькова.

Она поблагодарила консульские службы, которые "давали возможность убедиться, что наши усилия по изменению условий содержания, оказания ему медицинской помощи, передачи лекарств и вещей - это все срабатывало".

В четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер.

Виктор Бут США Бриттни Грайнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Адвокат Уилана сообщил о продолжении переговоров об обмене подзащитного

Военная операция на Украине

Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Улучшение погоды позволило решить проблему с судоходством у ростовского порта

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

Дума запретила иностранцам услуги суррогатного материнства в РФ

Дума запретила иностранцам услуги суррогатного материнства в РФ

Песков назвал неверной трактовку Reuters позиции Узбекистана по газовому союзу

Военная операция на Украине

В Кремле заявили, что о присоединении новых территорий в районе проведения СВО речи нет

В Кремле заявили, что о присоединении новых территорий в районе проведения СВО речи нет

За содействие диверсионной деятельности предложили давать вплоть до пожизненного срока

Попова прогнозирует возможный пик заболеваемости гриппом к Новому году

Попова прогнозирует возможный пик заболеваемости гриппом к Новому году

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух человек по подозрению в госизмене

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });