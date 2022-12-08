Абу-Даби выбрали для обмена Бута на Грайнер из-за удобства логистики

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Возвращение гражданина РФ Виктора Бута в Россию ожидается в ближайшее время, сообщила "Интерфаксу" в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что аэропорт Абу-Даби был выбран в качестве площадки для обмена с точки зрения удобства логистики. "Он (Абу-Даби) сейчас традиционно один из тех, который доступен по транспортной логистике", - пояснила Москалькова.

Отвечая на вопрос о том, каких действий ждут от Бута по прибытию, она ответила, что "в первую очередь ему нужно пройти хорошее медицинское обследование и отдышаться после пережитого им в тюрьме в течение 13 лет".

Она сообщила, что спецслужбы России сыграли главную роль в переговорах по обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

Она отметила, что, "конечно, главная заслуга принадлежит и президенту, который ставил этот вопрос перед американской стороной".

"И нашему МИД, лично Сергею Викторовичу Лаврову, который много раз на разных площадках и в разных форматах поднимал вопрос об освобождении Виктора Анатольевича Бута", - пояснила Москалькова.

Она поблагодарила консульские службы, которые "давали возможность убедиться, что наши усилия по изменению условий содержания, оказания ему медицинской помощи, передачи лекарств и вещей - это все срабатывало".

В четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер.