Складское помещение горит в Москве на площади 1500 кв. метров

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил складское здание на площади 1500 кв. метров в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в пятницу.

"На Востряковском проезде, дом 10Г происходит возгорание в одноэтажном здании складского типа. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации происшествия привлечены 101 человек и 39 единиц техники.