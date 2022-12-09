Складское помещение горит в Москве на площади 1500 кв. метров
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил складское здание на площади 1500 кв. метров в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в пятницу.
"На Востряковском проезде, дом 10Г происходит возгорание в одноэтажном здании складского типа. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Сведений о пострадавших не поступало.
К ликвидации происшествия привлечены 101 человек и 39 единиц техники.