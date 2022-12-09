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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Складское помещение горит в Москве на площади 1500 кв. метров

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил складское здание на площади 1500 кв. метров в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в пятницу.

"На Востряковском проезде, дом 10Г происходит возгорание в одноэтажном здании складского типа. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации происшествия привлечены 101 человек и 39 единиц техники.

Москва МЧС
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