Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" увеличилась до почти 15 тыс. кв. м.

Пожар в ТЦ "Мега Химки" Фото: Соколова Дарья/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара в торговом центре "Мега Химки" увеличилась более чем вдвое, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Огнем охвачено порядка 15 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар охватил 7 тыс. кв. метров. Таким образом, площадь пожара увеличилась более чем вдвое.

В охваченном огнем здании раздаются взрывы.

"На полках строительного магазина детонируют лакокрасочные материалы", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших пока нет.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в помещении строительного гипермаркета, расположенного в торгово-развлекательном центре в городском округе Химки.