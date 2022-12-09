Минфин продолжит искать возможности точечного увеличения налоговой нагрузки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Детальная аналитика позволяет Минфину находить ресурсные секторы экономики для точечного увеличения фискальной нагрузки и избегать серьезных изменений базовых параметров налоговой системы, эта работа будет продолжена в 2023 году после получения данных корпоративных МСФО по итогам 2022 года.

Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции "Налоговые итоги года", организованной "Ведомостями".

"Пока мы нашли источники на ближайшие три года, дальше вопрос необходимости и поиска новых источников определяется тем, будут ли новые расходные обязательства или нет. (...) Будем смотреть по результатам 2022 года. После того, как будет отчетность МСФО сформирована по 2022 году, мы будем смотреть", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, видит ли Минфин сейчас какие-то высокомаржинальные секторы, на которые можно было бы поднять налоговую нагрузку.

Говоря о формировании налоговой базы в 2022 году, Сазанов отметил, что это был сложный бюджет, объем аналитической работы существенно вырос вместе с потребностями по дополнительным источникам доходов: "Практически мобилизация доходов на триллион рублей ежегодно на ближайшие три года".

"Это был вызов. И здесь отдельное спасибо нашей стране и тем природным ресурсам, которые у нее есть", - сказал он.

Замминистра пояснил, что "детальная, предметная аналитика позволяет пока еще находить ресурсные сектора, где формируется высокая маржинальность и где можно увеличивать фискальную нагрузку не в ущерб операционной и инвестиционной деятельности".

"Благодаря тому, что у нас есть ресурсные сектора, где мы можем изыскивать дополнительные налоги, в целом базовые параметры налоговой системы мы можем сохранять достаточно стабильными, то есть большинство компаний работающих в РФ, не испытывают роста налоговой нагрузки. Я говорю о ставках НДС, налога на прибыль, НДФЛ", - пояснил замминистра.

Он отметил, что такова была работа Минфина в 2022 году, и в 2023 году она будет продолжена: "Анализируем ресурсные сектора, смотрим, где есть высокая маржинальность, где есть налоговый потенциал".

В 2022 году, сказал он, это был нефтегаз, удобрения, угольная отрасль. "А что будет на следующий год - надо смотреть, как будет развиваться мировая конъюнктура. Сейчас удалось найти сбалансированное решение, которое, с одной стороны, использует налоговый потенциал, а с другой стороны - обеспечивает необходимый уровень маржинальности в экономике для сохранения операционной и инвестиционной активности", - пояснил Сазанов.