Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на красно-лиманском направлении

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о продолжении наступления российской армии на красно-лиманском направлении и отражении украинских контратак.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, потери армии Украины за сутки на данном направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

"На южно-донецком направлении противник силами до трех усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что украинские подразделения на данном направлении были отброшены на исходные позиции, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными.

"На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его данным, в результате ударов потери армии Украины составили более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

"На донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил Конашенков.

Российские военные нанесли удары по огневым позициям в Запорожской области, поразив шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS американского производства и MARS II немецкого производства, сообщил он.

По его словам, помимо этого, в районе населенного пункта Дружба Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в населенном пункте Кривая Лука в ДНР, сказал Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск Луганской народной республики", - сообщил представитель ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

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