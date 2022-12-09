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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

"Атомфлот" планирует получить новое судно атомно-технологического обслуживания в 2028 г.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ФГУП "Атомфлот" рассчитывает получить новое судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770 в 2028 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора компании Леонид Ирлица.

"Ледокол "Лидер" – технически обслуживать его мы еще не готовы. Судно для перегрузки (отработанного ядерного топлива, ОЯТ - ИФ) необходимо нам "как кровь из носа". Вот "Арктика" (ледокол - ИФ) в 2028 году выработает топливо и судно к этому году должно быть готово для участия в перегрузке. Есть вариант использования нашей старой плавбазы "Имандра", но тогда она заполнит все свои баки ОЯТ и мы тогда не сможем обслуживать старые ледоколы", - сказал Ирлица в пятницу на форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Петербурге.

По его словам, постройка данного судна является одной из основных задач "Атомфлота". Несвоевременная его постройка может стать "тормозом в развитии ледоколов", так как после отработки топлива они могут остановиться. В настоящее время работы по постройке судна проекта 22770 обсуждается с правительством РФ.

"До конца этого года мы должны подписать договор на строительство, скорее всего с "Балтийским заводом", - отметил Ирлица.

Согласно презентации, заложить судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770 планируется осенью 2024 года, спустить на воду – весной 2027 года. Предназначение судна – выполнение полного комплекса работ по перезарядке реакторных установок атомных ледоколов и плавучих сооружений с ядерной энергетической установкой.

Полное водоизмещение судна - 22,6 тыс. тонн, длина - 158,8 м, ширина - 26 м, дальность плавания - 3 тыс. миль.

Кроме того, в ходе своего выступления и.о. гендиректора сообщил что плавучий док для универсальных атомных ледоколов проекта 22220, строящийся в Турции по заказу "Атомфлота", прибудет в Мурманск в следующем году, установить его планируется осенью.

Как сообщалось, контракт на строительство плавдока был заключен в июне 2021 года. Стоимость контракта составила 4,981 млрд рублей. Грузоподъемность стального двухбашенного дока будет равна 30 тыс. тонн, срок службы - 40 лет.

Плавдок будет использоваться для докового ремонта атомных ледоколов и судов атомно-технологического обеспечения, включая ремонт подводной части и другие виды работ.

Первый ледокол проекта 10510 "Лидер", заказчиком которого является ФГУП "Атомфлот", в настоящее время строит судоверфь "Звезда", контракт с которой был подписан в апреле 2020 года. Головному судну присвоено имя "Россия". Мощность ледокола составит 120 МВт, что позволит преодолевать льды толщиной более 4 метров и обеспечит круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Ввод первого "Лидера" запланирован на 2027 год.

Атомфлот
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