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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

США включили в санкционные списки ВКС РФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - США в пятницу ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает американский Минфин.

В документе ведомства отмечается, что под санкции также попали 924-й Государственный центр беспилотной авиации Минобороны и Командование военно-транспортной авиации.

По данным американских СМИ, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, в свою очередь, что, по мнению Вашингтона, эти структуры якобы "причастны к приобретению иранских беспилотников".

Кроме того, в санкционный список включили компанию по производству в России анимационных фильмов "КиноАтис".

США ВКС РФ Минобороны РФ КиноАтис
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