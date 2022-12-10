Более 8 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за непогоды

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Непогода стала причиной локального нарушения электроснабжения в ряде районов Чувашии, сообщает региональное ГУ МЧС в своем телеграм-канале в субботу вечером.

"В зону отключения попали 42 населенных пункта, 3620 жилых дома с населением более 8 тыс. человек и 14 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, нарушение электроэнергии произошло в 10 муниципальных образованиях региона: Моргаушском, Аликовском, Ибресинском, Урмарском, Батыревском, Вурнарском, Канашском, Шумерлинском, Чебоксарском и Цивильском.

К ликвидации последствий происшествия привлекаются 102 человека, 45 единиц техники, сообщается на сайте ведомства.