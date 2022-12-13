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Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией "Российское историческое общество" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса "История религий России".

Доклад должен быть представлен до 15 марта 2023 года, сообщает сайт Кремля.

Также президент РФ проработать вопрос об объединении двух учебных курсов для изучения истории России в общем мировом контексте.

"Минпросвещения России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией "Российское историческое общество" и комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" проработать вопрос об объединении учебных курсов "История России" и "Всеобщая история" при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебному предмету "История", а также об изучении истории России в общем контексте мировой истории", - говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 15 мая 2023 года.Кроме того, президент поручил

Владимир Путин Минобрнауки
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