В образовательные программы включат изучение колониальной политики Европы в Африке

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования вместе с Академией наук и Российским историческим обществом включить в планы научных работ и образовательных программ исследования об истории развития и последствиях колониальной политики европейских государств в Африке.

"Обеспечить включение в план научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах", - говорится в перечне поручений президента, сформулированных по итогам его встречи с историками и представителями традиционных религий России 4 ноября. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено к 1 февраля 2023 года. Ответственные за его выполнение - министр науки Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников и руководитель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.