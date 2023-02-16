Дума запретила использовать на госуровне иностранные слова вместо тождественных русских

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, уточняющий перечень сфер, использование русского языка в которых является обязательным. В ходе доработки в документ внесла поправки председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Закон должен защитить русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов. В частности, он указывает на недопустимость использования на государственном уровне иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях.

Кроме того, перечень сфер, где русский язык как государственный обязателен к использованию, принятым законом будет расширен за счет информации для потребителей товаров и услуг.

Закон вводит критерий идентичности текста на русском и на любом ином языке. Про идентичность в действующем законодательстве упоминалось, а про критерии - не было, объяснила журналистам Ямпольская.

"Именно поэтому могла быть надпись на английском языке огромными буквами, а на русском где-то сбоку мелким шрифтом и незаметно, - добавила она. - Вот теперь мы говорим исключительно о равнозначности, идентичности и размещения и технического оформления".

В соответствии с принятым законом, в регионах при использовании наряду с русским языком другого, например государственного языка республики, других языков народов России или иностранного языка, тексты на русском и на этих языках должны быть "идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению", то есть "иметь одинаковые параметры - цвет, тип и размер шрифта".

По словам Ямпольской, правительство изначально предлагало нормировать употребление русского языка как государственного в разных сферах с учетом особенностей деятельности. Комитет по культуре решил выделить отдельно сферы, где употребление русского языка как государственного обязательно и строго без всяких особенностей, и отдельно несколько сфер, например это СМИ, реклама, а также информация для потребителей, в которых могут быть прописаны особенности деятельности. Эти особенности должны быть прописаны либо в отраслевых законах либо в нормативных актах правительства, добавила депутат.

По словам Ямпольской, что на этом работа по защите родного языка не заканчивается . Она напомнила о предложениях коллег ввести в КоАП ответственность за нарушение закона и прописать в отраслевых законах случаи, в которых будет наступать эта ответственность.

Закон вносит в перечень сфер с обязательным использованием русского языка оформление адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах России, почтовых переводов денежных средств.

В соответствии с законом, правительственная комиссия по русскому языку определяет порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, нормативных справочников и нормативных грамматик, требования к составлению таких словарей.



Принятие закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации, обеспечить контроль за качеством подготовки "единого корпуса" грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка, считают авторы проекта.