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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Министерствам поручено найти дополнительные меры поддержки видеоигр и киберспорта

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил профильным министерствам проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера.

Поручение адресовано Минцифры, Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам, также в его проработке примут участие представители отрасли.

Результаты должны быть представлены в срок не позднее 2 месяцев.

В аппарате Чернышенко подчеркнули, что решения о формировании нового федерального проекта по развитию отечественной индустрии видеоигр на сегодняшний день нет, но малые инновационные предприятия, в том числе в области игровой индустрии могут получить поддержку от институтов развития.

Как сообщил "Коммерсантъ", правительство планирует в феврале 2023 года подготовить федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Дмитрий Чернышенко Правительство Минцифры
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