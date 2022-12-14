"Газпром" выявил и устраняет "узкие места" в Единой системе газоснабжения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рекордный отбор из подземных хранилищ России в сезоне 2020-2021 годов выявил узкие места в Единой системе газоснабжения (ЕСГ), сообщил журналу "Газовая промышленность" начальник управления по подземному хранению газа "Газпрома" Сергей Хан.

"Отбор всегда планируется на созданный оперативный резерв, так что ничего критичного в тот сезон не произошло, была обычная штатная работа. Тем не менее необходимость восполнения столь значительного отбора за летний период выявила ряд узких мест в ЕСГ, устранением которых "Газпром" занимается в приоритетном порядке", - сказал он.

Отбор газа зимой 2021-2022 годов составил 60,6 млрд куб. м. При этом уровни максимальной производительности достигались после отбора более 40% от объема оперативного резерва.

По мере увеличения накопленного отбора газа из ПХГ, соответствующего снижения суточной производительности хранилищ и необходимости обеспечения возрастающей потребности российских регионов в природном газе складывались условия, при которых стало возможным использовать мощности компрессорных станций ПХГ для организации отбора газа, говорится в публикации о значении компрессорного дожима или компрессорного отбора в обеспечении пиковой производительности.

Хан также сообщил о подготовке к расширению существующих и строительстве новых подземных хранилищ газа в центральной части России.

"В связи с возрастающими объемами потребления газа в Центральном регионе предусматривается расширение Калужского ПХГ и сооружение нового пикового хранилища в отложениях каменной соли - Новомосковского (Тульская область). По данным объектам выполняются проектно-изыскательские работы и прогнозируется выход на площадки строительства с 2026 и 2024 годах соответственно, - сообщил он. - Разрабатывается технико-экономическое обоснование для потенциальных объектов, в том числе для строительства Серпуховского и Сереговского ПХГ".

С учетом изменения конъюнктуры экспортных поставок газа и увеличения приоритета сбыта российского газа в восточном направлении "Газпром" продолжает выполнение геологоразведочных работ в целях поиска геологических структур, пригодных для создания ПХГ, в Томской, Новосибирской, Иркутской, Амурской областях. Ведется геологоразведка на Ангарской площади (Иркутская область), также отмечается в публикации.