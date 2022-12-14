Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

"Газпром" выявил и устраняет "узкие места" в Единой системе газоснабжения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рекордный отбор из подземных хранилищ России в сезоне 2020-2021 годов выявил узкие места в Единой системе газоснабжения (ЕСГ), сообщил журналу "Газовая промышленность" начальник управления по подземному хранению газа "Газпрома" Сергей Хан.

"Отбор всегда планируется на созданный оперативный резерв, так что ничего критичного в тот сезон не произошло, была обычная штатная работа. Тем не менее необходимость восполнения столь значительного отбора за летний период выявила ряд узких мест в ЕСГ, устранением которых "Газпром" занимается в приоритетном порядке", - сказал он.

Отбор газа зимой 2021-2022 годов составил 60,6 млрд куб. м. При этом уровни максимальной производительности достигались после отбора более 40% от объема оперативного резерва.

По мере увеличения накопленного отбора газа из ПХГ, соответствующего снижения суточной производительности хранилищ и необходимости обеспечения возрастающей потребности российских регионов в природном газе складывались условия, при которых стало возможным использовать мощности компрессорных станций ПХГ для организации отбора газа, говорится в публикации о значении компрессорного дожима или компрессорного отбора в обеспечении пиковой производительности.

Хан также сообщил о подготовке к расширению существующих и строительстве новых подземных хранилищ газа в центральной части России.

"В связи с возрастающими объемами потребления газа в Центральном регионе предусматривается расширение Калужского ПХГ и сооружение нового пикового хранилища в отложениях каменной соли - Новомосковского (Тульская область). По данным объектам выполняются проектно-изыскательские работы и прогнозируется выход на площадки строительства с 2026 и 2024 годах соответственно, - сообщил он. - Разрабатывается технико-экономическое обоснование для потенциальных объектов, в том числе для строительства Серпуховского и Сереговского ПХГ".

С учетом изменения конъюнктуры экспортных поставок газа и увеличения приоритета сбыта российского газа в восточном направлении "Газпром" продолжает выполнение геологоразведочных работ в целях поиска геологических структур, пригодных для создания ПХГ, в Томской, Новосибирской, Иркутской, Амурской областях. Ведется геологоразведка на Ангарской площади (Иркутская область), также отмечается в публикации.

Газпром Сергей Хан ЕСГ ЦФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Татнефть" попросила у ФАС одобрения на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска возросло до десяти

Хуснуллин сообщил о планах открытия постоянной трассы от Москвы до Крыма

Хуснуллин сообщил о планах открытия постоянной трассы от Москвы до Крыма

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });