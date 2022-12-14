Минобороны РФ заявило о взятии под контроль основной части села Водяное в ДНР

Конашенков сообщил, что в ЛНР нанесен удар по колонне резервов вооруженных сил Украины

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе наступления на донецком направлении взяли под контроль основную часть села Водяное, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в результате уничтожены до 50 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронемашины и четыре пикапа.

"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман", - сказал Конашенков. Кроме того, там уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором "хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра".

Также, по данным официального представителя министерства, в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районах населенных пунктов Ямполовка и Калинино ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Российские военные нанесли удар по колонне резервов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР и уничтожили пять украинских диверсионных групп в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Торское ДНР, сообщил Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.

"На купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная Луганской народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

По его данным, "на южно-донецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции".

"Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка Донецкой народной республики пресечена переброска резервов противника", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.