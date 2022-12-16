Минстрой признал задержку ряда строек из-за отсутствия импортного оборудования

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сложности с поставками и заменой импортного оборудования в строительстве привели к сдвигу сроков ввода ряда объектов, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при министерстве.

"Импортозамещение (...) очень нам необходимо. Сегодня имеем ряд объектов, которые не будут вовремя введены только по причине того, что запроектировано было иностранное оборудование, которого сложно было осуществить поставку, и не успели наши заказчики его заменить", - сказал министр.

По его словам, это коснулось как федеральных, так и региональных заказчиков.

Файзуллин заявил о необходимости анализа всего того, что потребляется по разным направлениям строительства. Эта задача поставлена перед ассоциацией "Национальное объединение строителей" ("НОСТРОЙ") и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков ("НОПРИЗ").

"Без оперативного решения по замене, в том числе, документации ряда строительных ресурсов, оборудования невозможно обеспечить именно в те сроки ввод объектов, который нам необходим", - констатировал министр.

По его словам, Минстрой как регулятор оперативно пытается реагировать на все изменения, и совместная работа с НОПРИЗ и НОСТРОЙ должна давать больший эффект.

В России действует каталог импортозамещения строительных материало, составленный Минстроем и ассоциацией "НОСТРОЙ". Сообщалось, что в каталоге около 2000 позиций.

Экспертная группа из представителей профобъединений и строительных компаний проверяет все вносимые данные.