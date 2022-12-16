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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Дефицит некоторых вакцин для кошек и собак объяснили сокращением их импорта

Дефицит некоторых вакцин для кошек и собак объяснили сокращением их импорта
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит в РФ некоторых зарубежных вакцин для кошек и собак связан с сокращением или прекращением их поставок по решению самих производителей, сообщает Россельхознадзор.

"Возникший дефицит некоторых позиций вакцин, наблюдаемый в настоящее время, не связан с деятельностью Россельхознадзора, а является самостоятельно принятым решением прекратить или сократить поставки в Россию со стороны производителей", - говорится в пресс-релизе службы.

По данным Россельхознадзора, в 2021 году в РФ было ввезено 9,2 млн доз импортных вакцин для собак и кошек. Основными поставщиками стали MSD Animal Health (Нидерланды), Zoetis (США, Бельгия), Boehringer Ingelheim Animal Health (Франция), Virbac S.A., (Франция), Merial (Франция) и Bioveta, a.s. (Чехия).

В 2022 году эти компании ввезли 5,8 млн доз. Поставки сократились на 36% за счет резкого снижения количества ввозимых препаратов компаниями MSD Animal Health и Zoetis (с площадок в США). При этом обе компании продолжают ввозить в Россию препараты для сельскохозяйственных животных.

В то же время Bioveta и Boehringer Ingelheim Animal Health существенно увеличили поставки некоторых видов вакцин для профилактики заболеваний кошек и собак.

Как заявила ветеринарный врач-инфекционист сети клиник "Свой Доктор" Елена Бажибина, на которую ссылается служба, по отдельным импортным препаратам, особенно по вакцинам, дефицит существует. Но в России есть много достойных аналогов, которые дешевле импортных, но оказывают не менее результативный эффект.

"Ставить себя в заведомо зависимое положение от импортных продуктов, тем более настолько важных для биологического благополучия и самодостаточности страны, как иммунобиологические и лекарственные препараты, в корне неправильная идея, - считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, процитированный в пресс-релизе. - Как показывает ситуация с поставками вакцин для домашних животных, импортные торговые потоки всегда могут быть остановлены поставщиками, компании могут полностью или частично уйти с рынка. 2022 год продемонстрировал это в разных секторах экономики. Поэтому необходимо развивать отечественный рынок ветеринарных вакцин и четко отдавать себе отчет в том, что популярность импортных препаратов - это результат хорошей рекламы, но не гарантия безопасности и эффективности".

Как сообщает Россельхознадзор, в 2022 году участились случаи выявления в обороте иностранных вакцин для собак и кошек с маркировкой на иностранном языке. "Эти вакцины производились не для России. Кроме того, нелегальные поставки не гарантируют соблюдения условий хранения и транспортировки. Содержимое флаконов также неизвестно. Данные препараты могут нести угрозу жизни и здоровью домашних животных", - предупреждает служба.

Россельхознадзор также сообщил, что в этом году производство отечественных вакцин для собак и кошек достигло почти 15 млн доз против 12,68 млн доз в 2021 году.

Россельхознадзор
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