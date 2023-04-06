Россельхознадзор допустил замену вакцин для животных ушедших из РФ компаний на бразильские

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бразильские предприятия по производству вакцин для животных и птицы смогут заменить продукцию ушедших из России западных компаний, сообщил Россельхознадзор по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкверта с послом Бразилии в России Родриго Баэна Соаресом.

Представители Россельхознадзора побывают в Бразилии с 15 по 20 апреля. Там они планируют встречи с представителями бразильской ассоциации "Национальный союз компаний-производителей продукции для здоровья животных" (Sindan Sindicato) и изучение работы предприятий по производству вакцин для животных и птиц. Эти предприятия "в обозримом будущем могут заменить продукцию ушедших с российского рынка западных компании", говорится в пресс-релизе.

Во время визита также должен быть подписан протокол о научно-техническом сотрудничестве в области профилактики, борьбы и искоренения болезней аквакультурных видов рыб, а также контроля безопасности продукции аквакультуры между подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" и исследовательской сельскохозяйственной корпорацией Embrapa, входящей в состав министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии.

Кроме того, на встрече с послом было объявлено, что Россельхознадзор снял ограничения на ввоз мясной продукции из бразильского штата Пара.

Стороны также согласовали сроки поездки российской делегации для аудита бразильских лабораторий, занимающихся исследованиями семян. Он состоится с 24 по 28 апреля.

Кроме того, достигнута договоренность о взаимных инспекциях животноводческих предприятий. Россельхознадзор проведет проверку бразильских компаний по производству молочной и мясной продукции, ветеринарная служба Бразилии проинспектирует в видеоформате российские рыбные предприятий, в частности по производству трески. В настоящий Россельхознадзор готовит списки компаний, заинтересованных в экспорте рыбной продукции в Бразилию.