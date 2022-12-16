ЕС ввел санкции против компании, через которую Сбербанк владел долей в хорватской Fortenova

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции в отношении ООО "СБК АРТ", через которую Сбербанк владел долей в хорватской Fortenova Group.

Обновленный санкционный список ЕС опубликован в Официальном журнале союза.

ЕС указывает на связь "СБК АРТ" со Сбербанком. "Сбербанк сохраняет эффективный контроль над "СБК АРТ", несмотря на предполагаемую передачу долей в этой компании бизнесмену из Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в журнале Евросоюза.

Сбербанк с июля 2022 года находится в санкционном списке ЕС.

В начале ноября Сбербанк сообщил, что продал 43% Fortenova Group инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Саифу Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании. Подробности сделки банк не раскрыл.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, Саиф Алькетби стал единственным собственником ООО "СБК АРТ" 31 октября 2022 года.

Fortenova после ноябрьского заявления Сбербанка сообщила, что из-за санкций в отношении этой кредитной организации любая сделка купли-продажи активов требует получения специального разрешения соответствующих органов. Сбербанк ответил, что сделка по продаже доли в ритейлере закрыта 31 октября "в строгом соответствии со всеми международными юридическими нормами и стандартами без каких-либо нарушений". Банк отмечал, что получил всю сумму в рамках сделки, более не является владельцем компании и не связан с ней.

Сбербанк в марте 2021 года получил порядка 44% Fortenova Group после консолидации этой группой словенского ритейлера Mercator. Весной 2019 года Сбербанк в ходе реструктуризации долгов хорватского Agrokor получил 40% активов образованной на базе этого ритейлера группы Fortenova Group, доля в Mercator тогда досталась банку также от Agrokor.

Сбербанк в апреле 2014 года выдал хорватской компании кредит на 600 млн евро, в мае 2016 года - еще на 350 млн евро. На долю другого российского банка – ВТБ – в кредитовании приходилось около 300 млн евро (средства были выданы в 2014 году на покупку словенской розничной сети). Позднее Agrokor из-за финансовых трудностей и невозможности рассчитаться с кредиторами перешла под контроль государства.

Fortenova Group – одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе.