В "Роскосмосе" сообщили о снижении температуры в корабле "Союз МС-22"

По данным госкорпорации, результаты проверки обшивки корабля манипулятором Canadarm-2 станут известны в понедельник

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Температура в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-22", в котором произошла утечка охлаждающей жидкости, в воскресенье начала снижаться, заявили в "Роскосмосе".

"Температура в пилотируемом корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Кроме того, в "Роскосмосе" сообщили, что рука-манипулятор американского сегмента Canadarm-2 в воскресенье проведет осмотр обшивки "Союза МС-22" на МКС.

"С помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS планируется осмотреть корабль "Союз МС-22". Результаты будут переданы на Землю в понедельник утром", - отметили в пресс-службе.

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