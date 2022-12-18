Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В "Роскосмосе" сообщили о снижении температуры в корабле "Союз МС-22"

По данным госкорпорации, результаты проверки обшивки корабля манипулятором Canadarm-2 станут известны в понедельник

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Температура в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-22", в котором произошла утечка охлаждающей жидкости, в воскресенье начала снижаться, заявили в "Роскосмосе".

"Температура в пилотируемом корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Кроме того, в "Роскосмосе" сообщили, что рука-манипулятор американского сегмента Canadarm-2 в воскресенье проведет осмотр обшивки "Союза МС-22" на МКС.

"С помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS планируется осмотреть корабль "Союз МС-22". Результаты будут переданы на Землю в понедельник утром", - отметили в пресс-службе.

Новость дополняется

МКС Союз МС-22 Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты

Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели более 7,2 тыс. человек

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Что произошло за день: суббота, 17 декабря

Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге

Военком Подмосковья заявил, что увеличивать срок срочной службы в армии не планируется

Военком Подмосковья заявил, что увеличивать срок срочной службы в армии не планируется

Возможной причиной падения Ми-8 в Бурятии назвали неисправность или ошибку пилотов

В МИД РФ заявили, что новые санкции ЕС против России нанесут ущерб самому Евросоюзу

В МИД РФ заявили, что новые санкции ЕС против России нанесут ущерб самому Евросоюзу

СПЧ заключил, что положения законопроекта о биометрии могут привести к ущемлению прав россиян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });