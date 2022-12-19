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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Смоленская АЭС отключила энергоблок №1 на текущий ремонт

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС отключила от сети энергоблок №1, сообщила пресс-служба атомной станции.

17 декабря энергоблок №1 Смоленской АЭС по заявке, согласованной с АО "Концерн Росэнергоатом" и Системным оператором, отключен от сети для выполнения текущего ремонта, он продлится до 26 декабря, говорится в сообщении.

В настоящее время на АЭС в работе два энергоблока, их общая мощность составляет 2 105 МВт.

Сообщается, что за 18 дней декабря текущего года энергоблоками Смоленской АЭС было выработано 1,3 млрд кВт.ч электроэнергии, с начала года – 20,5 млрд кВт.ч.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.

Росэнергоатом Смоленская АЭС
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