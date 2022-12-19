Продолжающим инвестировать "дочкам" иностранных компаний разрешают выплату дивидендов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти разрешают выплаты дивидендов российским "дочкам" иностранных компаний в случае, если профильные ведомства видят, что они продолжают полноценно работать и инвестировать, а размер выплат соответствует традиционным, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Замглавы Минфина участвует в работе подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая рассматривает ходатайства о тех или иных сделках с участием нерезидентов из "недружественных" юрисдикций, запрещенных нынешним регулированием (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов).

"По дивидендам - если это 50% от прибыли предыдущего периода и это соответствует дивидендной политике, которую компания проводила до этого, и если при этом профильный ФОИВ (федеральный орган исполнительной власти - ИФ) подтверждает, что компания развивается и "не сматывает удочки", то решение более или менее такое автоматическое принимается", - объяснил Моисеев принцип работы подкомиссии в беседе с журналистами.

По его словам, аппарат подкомиссии "опирается очень сильно на позицию профильного ФОИВа". Если ведомство подтверждает, что менеджмент компании работает и она продолжает инвестировать, тогда ходатайство о выплате дивидендов будет рассмотрено положительно.

Если ФОИВ видит, что "они потихонечку сворачиваются и ищут предлог вывести деньги", тогда заявка будет отклонена, добавил Моисеев.