Свиной грипп выявлен почти во всех регионах России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) почти на 16% за последнюю неделю; доля гриппа составляет почти 70%.

"На 50-й неделе 2022 года (12-18 декабря 2022 года) на территории РФ сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю составил 15,8%", - говорится в сообщении службы, распространенном во вторник.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа - почти 70%, самый распространенный - свиной грипп, уточнили в Роспотребнадзоре.

"Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)2009, который циркулирует уже в 86 регионах", - говорится в сообщении.

"Свиной грипп" (H1N1) привел к пандемии в 2009 году. Этот вариант вызывает большое количество осложнений и может привести к смерти.

Кроме того, из числа других респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

"В субъектах РФ организован и проводится регламентированный документами комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий", - информирует Роспотребнадзор.

По данным службы, в РФ привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны.

На прошедшей, 50-й неделе в России зарегистрировано на 5,5% больше случаев заболевания COVID-19, чем на 49-й неделе.

"Рост заболеваемости фиксируется в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге", - сообщили в Роспотребнадзоре.

За последние две недели к линии BA.2 геноварианта "омикрон" отнесено 13,5% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 - около 83%. Фиксируются находки субварианта XBB.