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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Россия планирует в 2023 году продолжить СВО на Украине до полного выполнения задач

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия в следующем году планирует продолжить военную операцию на Украине, пока не выполнит все поставленные задачи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, говоря о планах на 2023 год.

Кроме того, министр обороны РФ заявил о планах российских группировок войск и сил "обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии".

Хроника 24 февраля – 21 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ Украина
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