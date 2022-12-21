Россия планирует в 2023 году продолжить СВО на Украине до полного выполнения задач

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия в следующем году планирует продолжить военную операцию на Украине, пока не выполнит все поставленные задачи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, говоря о планах на 2023 год.

Кроме того, министр обороны РФ заявил о планах российских группировок войск и сил "обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии".