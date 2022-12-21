В России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, состав и структуру видов Вооруженных Сил планируется усовершенствовать.

В 2010 году на базе Ленинградского и Московского военных округов был создан Западный военный округ.