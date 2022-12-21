Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, состав и структуру видов Вооруженных Сил планируется усовершенствовать.

В 2010 году на базе Ленинградского и Московского военных округов был создан Западный военный округ.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росздравнадзор заявил, что препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Контрактники в перспективе заменят призванных в рамках частичной мобилизации

Численность Вооруженных сил РФ предложено увеличить до 1,5 млн военнослужащих

В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет

В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет

Шойгу сообщил о трудностях при проведении частичной мобилизации

Более 830 тыс. человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации

Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ

Путин поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ

Путин поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });