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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Что произошло за день: среда, 21 декабря

Повышение предельного возраста призыва, новый "Москвич" за 2 млн и визит Медведева в КНР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет. Это предложение Сергей Шойгу озвучил в ходе коллегии Минобороны. Владимир Путин поддержал высказанные министром инициативы по реформированию вооруженных сил. В частности также предложено довести численность вооруженных сил до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. контрактников.

- Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России. Президент Путин констатировал, что все задачи СВО будут выполнены, и заверил, что милитаризации экономики страны не будет, а также поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ. Путин также заявил, что система военных комиссариатов нуждается в модернизации.

- Послание Путина Федеральному собранию будет оглашено после Нового года, сообщили в Кремле.

- Зеленский прибудет в США в среду, посетит Белый дом и Конгресс. В Белом доме сообщили, что Байден распорядился направить еще $1 млрд на военную помощь Украине, кроме того ЗРК Patriot войдет в новый пакет помощи.

- Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с Си Цзиньпином. Во время пребывания в китайской столице зампред Совбеза РФ передал главе китайского государства послание президента РФ Владимира Путина.

- "АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили Lada на площадке Nissan в Петербурге. Отмечается, что в линейке бренда Lada появятся автомобили "более высоких сегментов".

- Запад не нашел доказательств причастности России к подрывам "Северных потоков", пишет The Washington Post. Издание отмечает, что никто не сомневается, что подрыв был преднамеренным.

- Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей. На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей "Москвич" будут заниматься 11 дилерских центров.

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