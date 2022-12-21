Послание Путина Федеральному собранию будет оглашено после Нового года

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Федеральному собранию состоится уже в следующем году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже по времени график идет очень напряженный", - сказал Песков журналистам в среду.

"Это уже произойдет в следующем году. По срокам будем ориентировать и уточнять", - добавил он.

У Пескова уточнили, были ли на этот счет консультации президента с Конституционным судом.

"Нет, не было консультаций", - ответил он, добавив, что и ранее было, что оглашение послания сдвигалось на следующий год.

Песков не стал комментировать причину переноса. "Я пока оставлю без комментария. Это просто рабочий график. Это двигается чуть-чуть вправо-влево. Здесь возможны незначительные передвижения, они не влияют на факт оглашения. Факт оглашения будет", - заявил Песков.