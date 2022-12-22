Эксперты отметили возобновление умеренных оттоков средств из акций РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Умеренные оттоки средств из российских акций возобновились на минувшей неделе. Об этом говорится в аналитическом материале "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Анализ операций клиентов инвестбанка BCS Global Markets (BCS GM) с основными торговавшимися на Московской бирже акциями был проведен по итогам завершившейся 21 декабря недели.

Средний объем длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам на Мосбирже за рассматриваемый период сократился на 0,7%. Динамика открытия новых коротких позиций стагнирует.

"Смена настроений на российском фондовом рынке с конца сентября привела к изменению поведения розничных инвесторов. В настоящее время уровень всех "лонгов" в самых ликвидных бумагах колеблется между плюс 1% и минус 1%, что контрастирует с общим позитивным настроем, который мы наблюдали с момента возобновления торгов в конце марта и до конца сентября, когда средние длинные позиции росли в среднем на 1,5-2,5% в месяц", - пишет главный стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

Целевой уровень по индексу Мосбиржи на конец 2023 года от "БКС МИ" составляет 2950 пунктов (с учетом дивидендов), что предполагает фундаментальный потенциал роста рынка на 38% и соответствует рекомендации "покупать".

По данным исследования, газодобывающий сектор сохранил за собой первое место в числе самых популярных на прошлой неделе, главным образом благодаря покупкам в "НОВАТЭКе". На втором месте оказались телекомы. В то же время общее ухудшение настроений на рынке увело многие сектора на отрицательную территорию. Так, бумаги нефтяных компаний оказались на третьем месте в списке наименее популярных секторов из-за продаж. Потребительский и финансовый сегменты остались в числе худших – средние "лонги" сократились на 2,2% и 2,3% соответственно.