Правительство определило порядок оказания госуслуг в сфере занятости в новых регионах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Жители новых регионов России с 1 января смогут получить от государства помощь в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости, сообщила пресс-служба правительства.

Документ, определяющий порядок предоставления государственных услуг в сфере занятости в новых регионах, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь жители этих регионов, которые ищут работу, смогут лично обратиться в региональную службу занятости с заявлением и паспортом, а также предоставить документы об образовании и квалификации. Такой порядок в новых регионах будет действовать до 1 января 2024 года.

"После этого там планируется запустить единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России", - отметили в правительстве.

Если же документы об образовании и квалификации были утрачены, то вакансию заявителю подберут с учетом сведений о трудовой деятельности и трудовом стаже на основании данных из трудовой книжки. Если и ее нет поиск работы будет идти на основе справок или других документов о трудовой деятельности, которые смогут предоставить бывшие работодатели.