Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на востоке Камчатки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло днем в воскресенье на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН на своей странице в телеграм-канале.

Землетрясение зарегистрировано в воскресенье в 14:17 по камчатскому времени (05:17 по московскому времени), эпицентр располагался в 84 км от поселка Усть-Камчатск одноименного района на глубине 103 км.

Жители Усть-Камчатска и поселка Ключи пишут в социальных сетях о сильном подземном толчке - "тряхануло нормально".

Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МЧС согласились с необходимостью лицензирования частных домов престарелых

В МЧС согласились с необходимостью лицензирования частных домов престарелых

Что произошло за день: суббота, 24 декабря

Скончался гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков

В МЧС увидели в позднем сообщении спасателям причину быстрого развития пожара в Кемерове

Помощник Рогозина сообщил, что он получил ранение спины и контузию

Минцифры предложило ввести наказание за нарушения при работе с биометрией

Минцифры предложило ввести наказание за нарушения при работе с биометрией

Мишустин распорядился выделить почти 70 млрд руб. фонду "Круг добра"

Организатор нелегального дома престарелых в Кемерове задержан

Число жертв пожара в кемеровском доме престарелых увеличилось до 22 человек

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти семь тысяч человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });