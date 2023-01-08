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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в воскресенье в районе Камчатки, магнитуда наиболее сильного сейсмического события составила 4,9, сообщили "Интерфаксу" в региональном филиале геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Тихого океана на глубине 140 км. Эпицентр находился в 85 км от Северо-Курильска.

Несколькими часами ранее сейсмическое событие магнитудой 3,9 зарегистрировано в акватории Авачинского залива. Краевой главк МЧС России сообщает, что эпицентр землетрясения находился в 64 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

Камчатский край
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