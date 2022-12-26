Военные в 2023 году завершат перевооружение бригады на западе РФ системой ЗРС С-300В4

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в 2023 году завершат перевооружение бригады в Западного военном округе на зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300В4.

"Для решения задач нестратегической противоракетной обороны и увеличения боевых возможностей противодействию головным частям баллистических ракет, авиационным комплексам обнаружения и управления типа АВАКС, а также самолетам стратегической авиации продолжается оснащение войск ЗРС С-300В4", - сказал начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Опережающая поставка техники в этом году позволила заменить устаревшее вооружение одного из дивизионов зенитной ракетной бригады Западного военного округа, а к исходу 2023 года ее подразделения будут полностью перевооружены на современную зенитную ракетную систему дальнего действия", - сказал Леонов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Леонов сообщил, что в этом году Сухопутные войска РФ получили первый дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности "Бук-М3". "В ближайшей перспективе спланирована поставка ещё шести таких комплектов для перевооружения двух зенитных ракетных бригад", - сказал он.

"В целях повышения боевых возможностей зенитных ракетных полков и дивизионов продолжается их перевооружение на ЗРК "Тор-М2". В этом году уже осуществлена поставка двух комплектов этого комплекса в войска", - сообщил Леонов.

Он заявил, что комплексы С-3ОOВ4, "Бук-МЗ", а также "Тор-М2" в нескольких модификациях подтвердили эффективность в ходе специальной военной операции на Украине. По словам Леонова, этими комплексами "поражено 65 процентов от общего количества уничтоженных средств воздушного нападения противника".

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - комплекс на гусеничном ходу, относится к ПВО Сухопутных войск. По данным Минобороны РФ, комплекс является основой нестратегической ПРО группировки войск, способен поражать воздушные цели на дальности свыше 350 км и высотах более 30 км. По официальной информации, один дивизион способен одновременно обстреливать 24 цели, при этом наводить на них до 48 зенитных управляемых ракет.

По официальным данным, многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов, поражения радиоконтрастных наземных и надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Тор-М2" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит на вооружении Сухопутных войск РФ с 2015 года. По официальной информации, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км.