"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2022 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". В рейтинге по охвату потенциальной аудитории новостей компания на четвертой строчке (445 млн).
СМИ писали о рекордной прибыли компании по итогам 2021 года, об отмене выплаты дивидендов, а потом – об их выплате по итогам первого полугодия. Много внимания было вокруг экспорта газа, как в Европу, так и в Китай, а также вокруг цен на этот самый газ и дискуссиям вокруг применения потолка цен.
На второй строчке рейтинга заметности в медиа расположился Сбер (третье место по охвату аудитории – 454 млн). СМИ писали о решении уйти с европейского рынка и проблемам у дочерних банков группы на фоне санкций. Параллельно Сбер успокаивал клиентов тем, что уход Visa и Mastercard не влияет на работу карт внутри страны.
Третьими по заметности в СМИ стали РЖД (9-я позиция по охвату). Одним из самых заметных сюжетов стало решение Литвы ограничить российские перевозки подсанкционных товаров на территорию Калининградской области. В "РЖД" назвали действия Литвы незаконными, после критики Москвы в ЕС уточнили условия ограничительных мер, Еврокомиссией были введены квоты на транзит. В мае германский концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России и разрыве сервисных контрактов с РЖД, включая обслуживание "Сапсанов" и "Ласточек". Позднее стало известно о решении арбитражного суда, передавшего "РЖД" принадлежавшее Siemens оборудование, необходимое для ремонта высокоскоростных поездов.
На четвертой позиции разместился "Роскосмос" (восьмой по охвату). В июле президент РФ Владимир Путин встречался с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым. В ходе встречи было объявлено о решении о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. А в декабре текущего года "Роскосмос" объявил об отмене выхода российских космонавтов в открытый космос по причине сигнала одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС.
Замыкает пятерку самых заметных компаний ПАО "ВТБ" (первое место по охвату аудитории). В марте ВТБ сообщил о рекордном спросе на новые цифровые карты российской платежной системы "Мир", на фоне новостей об уходе из России Visa и Mastercard количество оформляемых карт выросло в пять раз. В этом году ВТБ внедрил новую систему защиты клиентов от мошенников, запустил льготную ипотеку, сделал бессрочными все карты. Кроме этого, в этом году была согласована покупка банка "Открытие", интеграция которого в структуры ВТБ начнется в следующем году.
Рейтинг компаний по заметности в российских медиа в 2022 году:
|N
|Персона
|Индекс заметности (пункты)
|Упоминания в СМИ (шт.)
|Охват (чел.)
|1
|Газпром
|109 303 952
|639 764
|444 475 048
|2
|Сбер
|93 699 920
|642 380
|453 951 591
|3
|РЖД
|91 160 592
|463 912
|391 685 627
|4
|Роскосмос
|51 252 192
|189 902
|408 529 694
|5
|ВТБ
|47 371 436
|350 403
|489 691 078
|6
|Mail.ru Group
|45 166 332
|572 546
|309 905 297
|7
|Росатом
|35 642 116
|187 727
|431 872 803
|8
|Ростех
|35 071 056
|198 441
|459 366 643
|9
|Аэрофлот
|27 978 296
|148 707
|418 253 412
|10
|Яндекс
|27 180 652
|300 777
|417 899 891
|11
|АвтоВАЗ
|25 807 860
|142 781
|344 745 907
|12
|ФК Открытие
|23 360 384
|168 549
|371 447 046
|13
|Ростелеком
|23 104 352
|157 466
|315 782 045
|14
|НК Роснефть
|20 008 940
|122 186
|341 888 142
|15
|ЛУКОЙЛ
|17 080 980
|103 644
|352 064 181
|16
|МТС
|15 596 154
|120 650
|201 454 986
|17
|Промсвязьбанк
|15 314 652
|109 931
|334 907 215
|18
|ВЭБ.РФ
|15 298 086
|102 767
|344 530 722
|19
|МегаФон
|15 183 308
|109 962
|234 505 685
|20
|Россети
|14 579 346
|111 001
|241 296 849
|21
|ДОМ.РФ
|13 828 541
|85 594
|240 796 399
|22
|Газпромбанк
|13 378 870
|130 994
|357 131 298
|23
|Газпром нефть
|13 149 938
|89 322
|297 374 414
|24
|Тинькофф Банк
|13 131 327
|100 304
|302 134 629
|25
|Норильский никель
|12 914 770
|90 601
|269 797 166
|26
|Россельхозбанк
|12 677 994
|109 008
|313 490 378
|27
|Альфа-Банк
|11 536 915
|98 200
|314 896 310
|28
|Т ПЛЮС
|10 643 279
|51 498
|76 690 286
|29
|НОВАТЭК
|10 438 297
|60 107
|259 483 250
|30
|Магнит
|10 343 844
|94 257
|255 534 071
|31
|Транснефть
|10 180 423
|59 596
|262 683 875
|32
|ВымпелКом
|10 179 419
|68 712
|156 469 148
|33
|X5 Retail Group
|8 775 059
|85 946
|229 998 928
|34
|РусГидро
|7 680 178
|57 405
|262 619 202
|35
|Северсталь
|7 663 571
|60 749
|220 446 840
|36
|АФК Система
|7 453 515
|35 286
|169 425 153
|37
|ММК
|7 374 673
|51 127
|179 461 798
|38
|Уральские авиалинии
|7 316 878
|37 886
|203 044 273
|39
|Русал
|7 176 861
|51 795
|194 300 802
|40
|Совкомбанк
|7 067 714
|71 874
|311 588 383
|41
|Tele2 Россия
|7 036 467
|62 397
|182 074 990
|42
|Татнефть
|6 715 097
|49 767
|182 582 848
|43
|КАМАЗ
|6 330 287
|42 140
|287 080 879
|44
|Корпорация МСП
|6 245 774
|50 024
|180 946 760
|45
|РАО ЭС Востока
|6 199 719
|39 590
|113 325 971
|46
|СУЭК
|6 094 242
|40 819
|113 482 018
|47
|СИБУР
|5 993 426
|42 840
|201 879 432
|48
|НЛМК
|5 695 197
|45 782
|144 282 607
|49
|ФГ БКС
|5 334 529
|50 180
|146 917 906
|50
|АК Алроса
|5 029 148
|41 078
|233 847 724
СКАН (www.scan-interfax.ru) – система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 60 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.