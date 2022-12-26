"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2022 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". В рейтинге по охвату потенциальной аудитории новостей компания на четвертой строчке (445 млн).

СМИ писали о рекордной прибыли компании по итогам 2021 года, об отмене выплаты дивидендов, а потом – об их выплате по итогам первого полугодия. Много внимания было вокруг экспорта газа, как в Европу, так и в Китай, а также вокруг цен на этот самый газ и дискуссиям вокруг применения потолка цен.

На второй строчке рейтинга заметности в медиа расположился Сбер (третье место по охвату аудитории – 454 млн). СМИ писали о решении уйти с европейского рынка и проблемам у дочерних банков группы на фоне санкций. Параллельно Сбер успокаивал клиентов тем, что уход Visa и Mastercard не влияет на работу карт внутри страны.

Третьими по заметности в СМИ стали РЖД (9-я позиция по охвату). Одним из самых заметных сюжетов стало решение Литвы ограничить российские перевозки подсанкционных товаров на территорию Калининградской области. В "РЖД" назвали действия Литвы незаконными, после критики Москвы в ЕС уточнили условия ограничительных мер, Еврокомиссией были введены квоты на транзит. В мае германский концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России и разрыве сервисных контрактов с РЖД, включая обслуживание "Сапсанов" и "Ласточек". Позднее стало известно о решении арбитражного суда, передавшего "РЖД" принадлежавшее Siemens оборудование, необходимое для ремонта высокоскоростных поездов.

На четвертой позиции разместился "Роскосмос" (восьмой по охвату). В июле президент РФ Владимир Путин встречался с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым. В ходе встречи было объявлено о решении о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. А в декабре текущего года "Роскосмос" объявил об отмене выхода российских космонавтов в открытый космос по причине сигнала одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС.

Замыкает пятерку самых заметных компаний ПАО "ВТБ" (первое место по охвату аудитории). В марте ВТБ сообщил о рекордном спросе на новые цифровые карты российской платежной системы "Мир", на фоне новостей об уходе из России Visa и Mastercard количество оформляемых карт выросло в пять раз. В этом году ВТБ внедрил новую систему защиты клиентов от мошенников, запустил льготную ипотеку, сделал бессрочными все карты. Кроме этого, в этом году была согласована покупка банка "Открытие", интеграция которого в структуры ВТБ начнется в следующем году.

Рейтинг компаний по заметности в российских медиа в 2022 году:

N Персона Индекс заметности (пункты) Упоминания в СМИ (шт.) Охват (чел.) 1 Газпром 109 303 952 639 764 444 475 048 2 Сбер 93 699 920 642 380 453 951 591 3 РЖД 91 160 592 463 912 391 685 627 4 Роскосмос 51 252 192 189 902 408 529 694 5 ВТБ 47 371 436 350 403 489 691 078 6 Mail.ru Group 45 166 332 572 546 309 905 297 7 Росатом 35 642 116 187 727 431 872 803 8 Ростех 35 071 056 198 441 459 366 643 9 Аэрофлот 27 978 296 148 707 418 253 412 10 Яндекс 27 180 652 300 777 417 899 891 11 АвтоВАЗ 25 807 860 142 781 344 745 907 12 ФК Открытие 23 360 384 168 549 371 447 046 13 Ростелеком 23 104 352 157 466 315 782 045 14 НК Роснефть 20 008 940 122 186 341 888 142 15 ЛУКОЙЛ 17 080 980 103 644 352 064 181 16 МТС 15 596 154 120 650 201 454 986 17 Промсвязьбанк 15 314 652 109 931 334 907 215 18 ВЭБ.РФ 15 298 086 102 767 344 530 722 19 МегаФон 15 183 308 109 962 234 505 685 20 Россети 14 579 346 111 001 241 296 849 21 ДОМ.РФ 13 828 541 85 594 240 796 399 22 Газпромбанк 13 378 870 130 994 357 131 298 23 Газпром нефть 13 149 938 89 322 297 374 414 24 Тинькофф Банк 13 131 327 100 304 302 134 629 25 Норильский никель 12 914 770 90 601 269 797 166 26 Россельхозбанк 12 677 994 109 008 313 490 378 27 Альфа-Банк 11 536 915 98 200 314 896 310 28 Т ПЛЮС 10 643 279 51 498 76 690 286 29 НОВАТЭК 10 438 297 60 107 259 483 250 30 Магнит 10 343 844 94 257 255 534 071 31 Транснефть 10 180 423 59 596 262 683 875 32 ВымпелКом 10 179 419 68 712 156 469 148 33 X5 Retail Group 8 775 059 85 946 229 998 928 34 РусГидро 7 680 178 57 405 262 619 202 35 Северсталь 7 663 571 60 749 220 446 840 36 АФК Система 7 453 515 35 286 169 425 153 37 ММК 7 374 673 51 127 179 461 798 38 Уральские авиалинии 7 316 878 37 886 203 044 273 39 Русал 7 176 861 51 795 194 300 802 40 Совкомбанк 7 067 714 71 874 311 588 383 41 Tele2 Россия 7 036 467 62 397 182 074 990 42 Татнефть 6 715 097 49 767 182 582 848 43 КАМАЗ 6 330 287 42 140 287 080 879 44 Корпорация МСП 6 245 774 50 024 180 946 760 45 РАО ЭС Востока 6 199 719 39 590 113 325 971 46 СУЭК 6 094 242 40 819 113 482 018 47 СИБУР 5 993 426 42 840 201 879 432 48 НЛМК 5 695 197 45 782 144 282 607 49 ФГ БКС 5 334 529 50 180 146 917 906 50 АК Алроса 5 029 148 41 078 233 847 724

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