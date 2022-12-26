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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

В нефтяной шахте "ЛУКОЙЛ-Коми" в Ухте произошло задымление

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Ухте произошло задымление в нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в Ухте, сообщает региональное управления МЧС.

Сигнал о задымлении в уклонном блоке 2Т-4 нефтешахты управление получило в 14:55 26 декабря.

На место выехали два отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна, сотрудники ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и его подразделения.

Из шахты эвакуируют горнорабочих, уточнили позднее в управлении. Причина задымления устанавливается.

ЛУКОЙЛ Коми. Ухта МЧС Яреганефть ЛУКОЙЛ-Коми
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