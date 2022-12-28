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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

В кабмине сообщили о важных наработках для замещения в микроэлектронике и самолетостроении

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские ученые в течение этого года смогли достичь интересных результатов по замещению технологий в стратегически важных отраслях.

"Прикладные вещи сейчас направлены на то, чтобы очень быстро заместить технологии, которые нам нужны. Конечно, прежде всего, для обеспечения нужд наших вооруженных сил, для обеспечения суверенитета во всех направлениях, связанных с очень важными для нас направлениями - микроэлектроника, самолетостроение. Здесь в течение этого года очень интересных результатов достигли, которые позволяют с оптимизмом смотреть на то, что мы достаточный для нашей страны уровень (технологического - ИФ) суверенитета получим", - сказал Чернышенко в среду в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что на фоне санкций стоит задача обеспечения технологического суверенитета, и этим нужно воспользоваться, чтобы создать "конкретные прикладные вещи, которые нам нужно очень быстро заменить, потом опередить и создать свои".

"Это окно возможностей может быть коротким, потому что в России большой рынок - все равно компании, которые ушли отсюда со своими технологиями, потом будут пытаться возвращаться на этот рынок. Поэтому самое время эти технологии заменить", - добавил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко
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