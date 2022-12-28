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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Песков сказал, что никаких изменений в новогоднем обращении Путина не планируется

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в новогоднюю ночь традиционно обратится к россиянам в привычном интерьере, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, никаких изменений не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли в этом году изменен интерьер, в котором президент обратится к гражданам.

"Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента. Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым Годом", - добавил он.

Песков отметил, что "каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток года ушедшего и содержит основные фразы и посылы на год начавшийся". "Так будет и на этот раз", - заявил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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