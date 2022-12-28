Двое боевиков, готовивших теракт по заданию спецслужб Украины, убиты в пригороде Нальчика

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о боестолкновении с двумя боевиками в пригороде Нальчика, готовившими теракт по заданию украинских спецслужб.

"Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан Российской Федерации, членов террористического сообщества, до 2021 г. действовавшего в ФКУ "ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике", осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в г. Чегеме КБР", - сообщила спецслужба в среду.

По данным ФСБ, "после совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".

В ФСБ заявили, что в минувший понедельник "при задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы".

На месте боя обнаружены и изъяты: самодельное взрывное устройство на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы, сообщила спецслужба.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).