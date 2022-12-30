Правительство РФ утвердило особенности проведения проверок в 2023 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило мораторий на проверки на 2023 год - соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов, говорится в сообщении пресс-службы правительства. "К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные, промышленные объекты (и) отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере", - говорится в пресс-релизе.

Использование индикаторов рисков предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

Новым постановлением также устанавливается право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, целью проверок на основании индикаторов рисков является предотвращение нарушений обязательных требований для бизнеса.

"Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода", - сказал он.

Разработка новых индикаторов риска и их применение - это лишь часть механизма совершенствования этого подхода. С июля 2020 года в контрольно-надзорной сфере запущена процедура досудебного обжалования. На портале госуслуг создан сервис подачи жалобы на решения контрольных органов. "Информация, полученная от бизнеса посредством этого сервиса, является для правительства источником обратной связи. Сведения используются для совершенствования контрольных процедур, в том числе риск-ориентированного подхода", - сказал Григоренко.