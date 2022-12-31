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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Почти 60 млрд руб. выделят из бюджета РФ на строительство двух атомных ледоколов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о распределении выделении более 12 млрд рублей на строительство многофункционального судна атомно-технического обслуживания, на строительство двух ледоколов проекта 22220 мощностью 60 мегаватт каждый выделят почти 60 млрд рублей.

"Осуществить в 2023-2029 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного многофункционального судна атомно-технического обслуживания со сроком ввода судна в эксплуатацию в 2029 году (мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию - 9,28 мегаватта)", - говорится в распоряжении.

В документе уточняется, что заказчиком проекта выступит Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".

Минфину и Минстрою поручено обеспечить госкорпорации финансирование в размере порядка 12,4 млрд рублей. При этом предполагаемая стоимость судна составляет около 24,8 млрд рублей.

Глава правительства также распорядился "осуществить в 2023 - 2030 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 мощностью 60 мегаватт каждый".

"Установить, что государственным заказчиком в отношении строительства ледоколов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, является Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", а застройщиком (заказчиком) - федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота", - говорится в документе.

Обеспечение финансирования поручено государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - главному распорядителю средств федерального бюджета, Минфину России и Минстрою России.

Согласно документу, предварительная стоимость строительства пятого серийного универсального атомного ледокола в 2023-208 гг. обойдется в более чем 56,6 млрд рублей, из них общий (предельный) объем бюджетных инвестиций - 28,3 млрд рублей.

Предполагаемая стоимость строительства шестого атомного ледокола в 2024-2030 гг. составит 61,3 млрд рублей, предельный объем бюджетных инвестиций - 30,6 млрд рублей.

Соответствующие распоряжения, датированные 29 декабря, были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Михаил Мишустин Минфин РФ Минстрой РФ
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