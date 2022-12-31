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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

На Кубани в акватории Черного моря произошло землетрясение

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в субботу в акватории Черного моря Краснодарского края в 35 км от поселка Сукко с эпицентром на глубине 10 км, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По информации Геофизической службы станции Анапы в 08.00 мск субботы произошло сейсмособытие. Жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме",- говорится в сообщении.

Толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, а также в станице Раевская. Кроме того, приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла.

В МЧС собирают информацию о возможных последствиях землетрясения.

Краснодарский край Анапа Черное море Сукко Новороссийск Раевская МЧС
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