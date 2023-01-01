Один человек погиб при возгорании трансформатора энергоблока Ростовской АЭС - Росэнергоатом

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Возгорание блочного трансформатора энергоблока №3 произошло на Ростовской АЭС вечером в субботу, один человек пострадал, еще один погиб, сообщается на сайте "Росэнергоатома".

"В 18:30 мск на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, находящегося на плановом ремонте (...) В 18:42 мск оно было ликвидировано. На месте возгорания обнаружен один погибший работник и один пострадавший", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет, радиационный фон в районе станции стабилен и не превышает опасных значений.

"На Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки №1,2 и 4 и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №3 находится в планово-предупредительном ремонте с 1 декабря", - говорится в сообщении.