Военные РФ заявили об ударе 31 декабря по объектам ОПК Украины и местам запуска беспилотников

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что сорвали планы Киева по совершению атак против России, нанеся 31 декабря удар высокоточным авиационным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и местам стоянки украинских ударных беспилотников (БПЛА).

Как сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, удар нанесен по объектам ОПК, "задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации".

"Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. Цель удара достигнута", - сообщил он.

"Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны", - сказал Конашенков.