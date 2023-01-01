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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Минобороны РФ сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российская армия наступает на донецком направлении, нанесены удары по украинским войскам на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениям, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщил он.

По словам Конашенкова, в Запорожской области и Донецкой народной республике уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп.

"На купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении "уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап".

"На красно-лиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа", - сказал представитель Минобороны РФ.

Уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Мирного в Запорожской области, сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины в районе населенного пункта Полтавка в Донецкой народной республике.

Конашенков сказал, что российскими ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены 68 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

"В районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ. В районе города Артемовск Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50", - сообщил он.

По словам Конашенкова, в ДНР на огневых позициях уничтожены две украинские самоходные гаубицы Krab польского производства, в ЛНР - две украинские гаубицы Д-20. Перехвачено семь украинских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка в ЛНР.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, с начала специальной военной операции Вооруженными силами РФ уничтожены 355 украинских самолетов, 199 вертолетов, 2 779 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 350 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 756 орудий полевой артиллерии и минометов, 7 859 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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