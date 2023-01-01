Сорвавшаяся со скалы в Абхазии жительница Ростова-на-Дону перевезена в больницу в Сочи

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Жительницу Ростова-на-Дону, сорвавшуюся в субботу со скалы в Гагре, транспортировали в сочинскую больницу, сообщил пресс-секретарь МЧС республики Роман Лабия.

"Пострадавшая получила в результате падения со скалы серьезные травмы. В воскресенье ее доставили из Абхазии в больницу города Сочи", -сказал он.

49-летняя жительница Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в районе старой Гагры.

Первоначально спасатели доставили пострадавшую в Гагрскую районную больницу.