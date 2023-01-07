Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сухогруз "Раша-1" по пути из Астрахани в порт Амирабад (Иран) сел на мель на выходе в Каспийское море из Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает главк МЧС по региону в субботу.

"В 18:08 (17:08 мск) поступило сообщение о том, что на 170,8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море), сел на мель сухогруз "Раша-1", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, есть запас продовольствия на десять суток.

"Судовой ход не нарушен", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в корпусе судна не обнаружено пробоин, загрязнений акватории нет.

О ЧП сообщили в морспасслужбу, морской спасательный центр.